Bietigheim-Bissingen Herrenloser Opel in mehrere Unfälle verwickelt

Offenbar hatte die 23-Jährige vor ihrem Abtransport vergessen, die Handbremse an ihrem Opel anzuziehen. Das Fahrzeug rollte auf den dahinterstehenden Mercedes ihres Kontrahenten, der noch in seinem Auto saß. Beim Versuch, den Mercedes wegzufahren, prallte der Opel erneut gegen den Mercedes und schob ihn auf einen gegenüber geparkten Citroen. Der Opel rollte währenddessen weiter und prallte schließlich gegen einen Renault, bevor er zum Stillstand kam. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden in Höhe von insgesamt 4000 Euro.