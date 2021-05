Biergärten öffnen nach Corona-Pause Mit einem Piccolo durch den Schnelltest

Der Aufwand ist den Betreibern des Campo del Sol zu hoch

Noch ungewiss ist, wann die Erlebnis-Freizeitanlage Campo del Sol in Großbottwar öffnet. Dort, wo ganze Firmenbelegschaften und Geburtstagsgesellschaften sich sonst in einem Fußball-Golfparcours messen, haben erst mal die Handwerker die Platzhoheit. „Wir haben uns entschlossen, unseren Barfuß-Parcours zu renovieren“, erklärt die Betriebsleiterin Sokratula Kalliafa. Zwar sei der Campo schon an zwei Wochenenden geöffnet gewesen, doch dann seien die Corona-Bestimmungen noch einmal geändert worden, was zur Schließung führte.

Mit der Kontrollpflicht für die drei G’s seien zu viele Umstände verbunden, bestätigt Kalliafas Chefin, die Campo-del-Sol-Geschäftsführerin Franziska Gebhardt. „Der Aufwand ist erheblich, und wir möchten selbst auch keinen Testcenter anbieten.“ Insgesamt wirkten die Coronavorschriften lähmend, denn man könne weder dem Personal noch den Kunden verlässlich sagen, ob Termine, etwa für Kindergeburtstage, eingehalten werden können. „Als wir vor zwei Wochen öffneten, kamen nur wenige, weil niemand richtig Bescheid wusste und die Saison erst anlaufen muss.“ Mit der Folge, dass zu viel Personal da war und eingekaufte Ware nicht verbraucht wurde. Jetzt hofft Franziska Gebhardt, dass der Inzidenzwert bald fünf Tage lang unter 50 liegt. Laut Landratsamt bleibt die Kontrollpflicht aber bestehen. Mehr als 20 Gäste dürfen erst in der dritten Öffnungsstufe kommen.

Am Biergarten des Marbacher Bootshauses werden Zäune errichtet

Zäune an zwei Seiten des Biergartens sind am Marbacher Bootshaus

errichtet worden, um die vorgeschriebene Nachverfolgung der Gäste zu wahren, berichtet der Juniorwirt Christos Cherakis. Auch sein Team hofft auf Verständnis, wenn es am Eingang Impfpässe, Genesungsnachweise und Schnelltestbescheinigungen überprüfe. „Sicher wird es beim ein oder anderen Diskussionen geben, aber wir halten uns lieber an das, was Landratsamt und Ordnungsamt vorgeben, auch mit den Abständen der Tische – da müssen wir jetzt alle miteinander durch.“

Das Bootshaus war seit November geschlossen, im März startete das To-go-Geschäft. „Das lief bisher ganz gut“ ist Cherakis zufrieden. Er hofft, dass bei einer Öffnung in der nächsten Woche Gäste nicht durch das Testprozedere abgehalten werden zu kommen. „Der Aufwand, sich erst testen zu lassen, könnte manchen hindern.“ Auch für Gastronomen sei es eine schwere Zeit. „Wir bestellen die ganze Ware und wollen durch eine Schließung nicht darauf sitzen bleiben – da muss man sicher planen können.“