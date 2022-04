Bier in Deutschland Preise müssen wegen höherer Kosten steigen

Einzelhändler stimmen Verbraucher bereits auf höhere Preise ein

Zuvor hatten bereits andere Lebensmittelverbände auf die schwierige Lage aufmerksam gemacht. So sieht sich die deutsche Süßwarenindustrie in der schwierigsten Situation seit dem Bestehen der Bundesrepublik. „Schon mit der Corona-Pandemie haben sich Energie, Agrarrohstoffe, Verpackungen, aber auch der Transport massiv verteuert“, klagte der Bundesverbands der Deutschen Süßwarenindustrie (BDSI) zu Wochenbeginn. „Der Ukraine-Krieg verschärft die Situation nun drastisch und in existenzbedrohendem Maße.“ Die Branche warnt vor allem vor einer drohenden Gasknappheit, sollte kein russische Gas mehr fließen. „Sie könnte im schlimmsten Fall dazu führen, dass die Produktion – auch von Lebensmitteln – stillsteht“, hieß es dazu.