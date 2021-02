Bienenzucht Britische Imker gegen Import von Bienen

2020 wurden nach Angaben des Umweltministeriums rund 21.000 Königinnen eingeführt. Zwischen 2009 und 2020 hat sich demnach die Zahl der Bienenvölker in Großbritannien auf etwa 224.000 mehr als verdoppelt. Imkerei ist ein sehr anfälliges Geschäft. So schwankten die Erträge in Großbritannien zuletzt stark: 2018 ergab ein Bienenstock im Durchschnitt 14 Kilogramm Honig, 2019 waren es dann mit 18,3 Kilogramm deutlich mehr - und 2020 nur noch 12,9 Kilogramm. Gründe für die Unterschiede sind unter anderem das Wetter oder Krankheiten.