Bienen in Steinheim Stadt drückt für Tiere ein Auge zu

Grüne pochen auf Einhaltung der Vorgaben

Letztlich konnten die Grünen auch keine andere Fraktion von ihrem Standpunkt überzeugen, sodass dem Aufstellen des Bienenschuppens in baurechtlicher Hinsicht nichts mehr im Weg steht. In dem Schuppen selbst werden sich zwar keine Bienen tummeln, die Insektenstände sind laut Antragsteller in einem Mindestabstand von 100 Metern aufgebaut, aber grundsätzlich verhält es sich bei der Bienenhaltung in einem Wohngebiet so, dass es im Hinblick auf die Zulässigkeit keine festen Regeln gibt. „Vielmehr sind die Umstände des Einzelfalls eingehend zu prüfen. Dabei spielt die Struktur des Gebietes, dessen Prägung durch angrenzende Bereiche, die Lage des Grundstücks innerhalb der Ortslage, die Bebauung der Grundstücke der näheren Umgebung sowie der Umfang bereits vorhandener Anlagen dieser Art eine Rolle“, erklärt Caren Sprinkart, Persönliche Referentin des Ludwigsburger Landrats. Unterm Strich gehe es um die Frage, ob die gewünschte Bienenhaltung „unter Berücksichtigung aller Umstände in dem konkreten Wohngebiet verträglich ist“.