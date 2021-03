Biden-Hund Major Er hat schon wieder zugeschnappt

Washington - Bevor er zurück in die Pennsylvania Avenue kommen durfte, musste Major ein „Verhaltenstraining“ über sich ergehen lassen, doch offenbar hat dieses bei dem Schäferhund von US-Präsident Joe Biden nur bedingt gefruchtet. Michael LaRosa, der Sprecher der First Lady Jill Biden, bestätigte am Dienstag, dass Major erneut zugeschnappt habe.