Biathlon-WM Österreichs Trainer Groß positiv auf Coronavirus getestet

Der viermalige Olympiasieger war am 8. Februar alleine aus seiner Heimat Ruhpolding angereist. "Ich habe keine Idee, wo ich mich angesteckt haben könnte", sagte Groß, dessen PCR-Test nach seiner Ankunft in Pokljuka positiv ausgefallen war. "Wir haben ein sehr strenges Konzept, an das wir uns alle versuchen zu halten. Aber irgendwo hat es bei mir nun nicht, wie sonst vorher immer, gegriffen", sagte der frühere deutsche Damen-Coach, der jetzt zehn Tage in Quarantäne muss. Ob er sogar vorzeitig von der zwölftägigen WM abreist, ist offen.