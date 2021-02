Biathlon-Weltmeisterschaft Preuß und Co. gehen in Pokljuka wieder leer aus

Doch dieser erhoffte Befreiungsschlag lässt weiter auf sich warten. Immerhin sind die Frauen im Vergleich zu den schwächelnden Männern, die im Sprint ihr schlechtestes Ergebnis überhaupt einfuhren, im Kampf ganz vorne mit dabei. Trotz guter Leistungen schrammten sie in allen drei bisherigen Einzelrennen knapp am Podest vorbei, im Sprint war Denise Herrmann Vierte, in der Verfolgung Preuß Fünfte geworden. "Bei den Mädels sind wir nicht so weit weg, da haben wir in den nächsten Tagen noch einiges vor", sagte Eisenbichler.