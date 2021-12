Biathlon-Weltcup Kühn Verfolgungs-15. - Französischer Zweifacherfolg

Hochfilzen - Sprintsieger Johannes Kühn ist beim Biathlon-Weltcup in Hochfilzen in der Verfolgung nach drei Schießfehlern auf Platz 15 gelaufen. Nach seinem Premierensieg am Freitag zeigte der 30 Jahre alte Bayer am Samstag im letzten Schießen Nerven und musste 450 Extra-Meter laufen.