Biathlon Weltcup Peiffer holt einziges Top-Ten-Ergebnis - Norweger dominieren

Dennoch können die deutschen Skijäger nach den ersten Einzelrennen des Jahres nicht zufrieden sein. Die Damen schnitten in den ersten beiden Einzelrennen so schlecht wie noch nie ab in Oberhof. "Warum kriegen es die anderen hin und wir nicht?", fragte Franziska Preuß, die in der Verfolgung als 18. und als 14. im Sprint beste Deutsche war. "Für die Stimmung im Team ist es nicht toll, wenn man hinterherläuft."