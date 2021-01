Biathlon-Weltcup Oberhof-Organisatoren: Nein wäre schlechtes Signal gewesen

Im Normalfall feiern Zehntausende Fans am Grenzadler, spülen Millionen in die Kassen. Diesmal sind die Ränge leer, zudem müssen strenge Hygieneanforderungen umgesetzt werden. Laut Schubert liege der Fehlbetrag nach jetziger Planung "unter einer Million Euro. Es ist trotzdem immer noch ein Worst Case Szenario. Was am Ende rauskommt, kann man heute noch nicht sagen. Es wird nicht so sein, dass wir Gewinne erzielen oder mit einer schwarzen Null nach dem Winter rauskommen", sagte der SPD-Politiker (60).