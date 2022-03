Biathlon Vanessa Voigt als Zweite erstmals auf Weltcup-Podium

Drittbeste deutsche Skijägerin beim vorletzten Weltcup der Saison war Franziska Preuß als Zwölfte. "Ich hätte mir ehrlich gesagt ein besseres Geschenk gewünscht, aber ich bin selber schuld gewesen", sagte Preuß, die am Freitag 28 Jahre alt geworden war. Sie ärgerte sich über ihre beiden Schießfehler. Vanessa Hinz belegte Rang 19, Franziska Hildebrand wurde 23., und Janina Hettich kam auf Rang 32. In Otepää geht es am Samstag mit den Massenstartrennen weiter.