Biathlon-Olympiasiegerin Dahlmeier als Inspiration für Herrmanns Gold-Coup

Auch Magdalena Neuner meldete sich zu Wort. "Es gibt wahrscheinlich wenige Menschen, die es so gut nachvollziehen können, wie das ist, wenn man Olympiasiegerin wird. Da kamen dann auch in mir die Erinnerungen und Gefühle hoch. Sich sagen zu können, man ist Olympiasiegerin, das ist schon etwas Großartiges", sagte die zweimalige Goldmedaillengewinnerin von 2010 in Vancouver im Interview von "Münchner Merkur" und "tz": "Man hat ja die Bilder gesehen, wie Denise nach den ersten Interviews geweint hat. Da sind bei ihr alle Dämme gebrochen – und da habe ich auch ein Tränchen verdrückt."

Initialzündung durch Herrmanns Gold-Coup?

Herrmanns Erfolg könnte nun eine Initialzündung für die ganze Mannschaft sein. "Solch ein Erfolgserlebnis gibt sicher Aufschwung. Wenn das weiter so gut funktioniert, dann bin ich mir sicher, dass unsere Damen noch richtig gute Wettkämpfe machen", sagte die 34-jährige Neuner, die mittlerweile dreifache Mutter ist.

Auch Herrmann selbst hat sich für den weiteren Olympia-Verlauf noch viel vorgenommen, immerhin stehen für sie noch vier Rennen an. "Es ist manchmal gar nicht so einfach, aus so einer Situation heraus den Fokus wiederzufinden. Aber das ist für mich ein großes Ziel", sagte die Ex-Langläuferin: "Ich weiß, dass ich in einem guten Modus bin. Ich hoffe, das kann ich noch ein, zwei Mal zeigen."