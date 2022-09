Bezirksliga Enz/Murr FC Marbach trifft auf Ex-Coach

„Viel mehr weiß ich aber nicht über den Gegner“, gesteht Carneiro, findet aber sowieso: „Es hängt von uns selbst ab, ob es ein erfolgreiches Spiel wird.“ Personell stehen die Vorzeichen dafür gut, denn die meisten Urlauber sind inzwischen zurück, und auch Chefcoach Matteo Battista wird wieder dabei sein. „Nach vielen Jahren als Trainer erlebe ich mal wieder einen echten Konkurrenzkampf“, freut sich Carneiro, der beim 8:1-Sieg am Mittwoch in der ersten Runde des Bezirkspokals beim VfR Großbottwar kräftig rotierte. Dabei hat sich Rückkehrer Angelo de Capua mit drei Treffern nachdrücklich für die Startelf empfohlen. „Er wäre jetzt so weit“, bestätigt auch Carneiro, nachdem de Capua in den ersten Ligaspielen nur von der Bank gekommen war.