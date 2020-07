Beziehungsstreit in Tamm 48-Jähriger randaliert und landet im Polizeigewahrsam

Nachdem es wegen Streitigkeiten in der Nacht bereits zu einem polizeilichen Einsatz gekommen war, randalierte am Sonntag gegen 13:30 Uhr ein 48-Jähriger in der Ulmer Straße in Tamm und landete danach im Polizeigewahrsam. Der Mann hatte nach dem nächtlichen Einsatz die Wohnung freiwillig verlassen, als er sich wieder bei seiner 46-jährigen Lebensgefährtin meldete. Diese sollte ihm in eine Tiefgarage eine Tasche mit seiner Kleidung bringen. In Begleitung einer 21-Jährigen begab sich die Frau in die Tiefgarage um den 48-Jährigen zu treffen.