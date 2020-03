Beziehung Adam Lambert: "Schwer, die wahre Liebe zu finden"

Neben seiner Solokarriere steht der Sänger regelmäßig mit der Rockband Queen auf der Bühne und schmettert Klassiker wie "We Will Rock You" oder "Radio Gaga". Die langen Welttourneen beeinträchtigen sein Liebesleben, sagte er. "Meine letzte Beziehung klappte deshalb, weil ich viel Freizeit in Los Angeles hatte", so Lambert. "Dadurch konnte ich jemanden treffen und mit ihm zusammen sein. Aber sobald ich wieder unterwegs bin und arbeite, wird es schwierig."