Bewohner positiv getestet Corona im Seniorenstift endet glimpflich

Marbach - Im Seniorenstift Schillerhöhe in Marbach hat es zwischen den Jahren einen ersten Corona-Fall gegeben. Das bestätigt der Heimleiter Helmut Wiedenhöfer. Der betroffene Bewohner hatte bereits vor Weihnachten Fieber bekommen, was bei ihm aber immer wieder vorkomme. So kam der Mann ab 25. Dezember in Quarantäne und durfte nur durch bestimmte Mitarbeiter und nur mit Schutzkleidung besucht werden. Ein Corona-Soforttest war aber negativ.