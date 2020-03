Bewerbungsfrist ist zu Ende Drei Kandidaten für Murrer Bürgermeisterwahl

Die Bewerbungsfrist zur Bürgermeisterwahl in Murr ist um. Klar ist nun: Die Murrer werden am 26. April die Wahl zwischen drei Bewerbern haben. Denn neben dem Amtsinhaber Torsten Bartzsch gibt es noch zwei Herausforderer. Der erste Herausforderer kam Mitte März, der andere im Laufe des Montags. Um wen es sich bei den beiden Bewerbern handelt, gibt die Gemeindeverwaltung allerdings erst bekannt, wenn der Wahlausschuss entschieden hat, ob die Kandidaten auch tatsächlich zur Wahl zugelassen werden. Der Wahlausschuss tagt am 1. April. Bis dahin müsse sich die Bevölkerung noch gedulden. Torsten Bartzsch, dessen erste Amtsperiode nun endet, hatte seine Bewerbungsunterlagen für eine zweite Amtszeit gleich zu Beginn der Bewerbungsphase abgegeben.