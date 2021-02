Bewerbung fürs All Esa sucht Astronautinnen und Astronauten

Alexander Gerst, als "Astro-Alex" bekannt, ist seit seiner Rückkehr von der Internationalen Raumstation (ISS) im Dezember 2018 der Deutsche, der am längsten im Weltraum war: 2014 verbrachte er 166 Tage im All, 2018 kamen 197 weitere hinzu. Über soziale Netzwerke ließ er die Welt an seinen Erfahrungen im Weltraum teilhaben. Der deutsche ESA-Astronaut Matthias Maurer soll Ende 2021 zur ISS fliegen. Er wäre der zwölfte Deutsche im All und der vierte Deutsche auf der ISS. Auf dem Außenposten der Menschheit rund 400 Kilometer über der Erde soll er etwa ein halbes Jahr forschen.