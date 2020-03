Bewaffneter Überfall in Beilstein Friseursalon ausgeraubt

Ein Beilsteiner Friseursalon ist am Freitagabend ausgeraubt worden: Gegen 18 Uhr betraten zwei maskierte und mit Pistolen bewaffnete Männer den Laden in der Orgelgasse. Zu diesem Zeitpunkt waren drei Mitarbeiter und zwei Kunden anwesend, die von einem der Männer mit der Waffe bedroht wurden. Während der zweite Tatverdächtige im Eingangsbereich stehen blieb, forderte sein Komplize die Herausgabe der Tageseinnahmen. Auf diese Weise erbeuteten sie eine noch nicht näher bezifferte dreistellige Summe. "Keiner der Anwesenden wurde verletzt", so Frank Belz vom Polizeipräsidium Heilbronn. "Aber natürlich stehen die Betroffenen unter Schock." Die beiden Räuber flüchteten anschließend zu Fuß.



Die Stimme des Wortführer klang jugendlich

Zur Beschreibung der mutmaßlichen Räuber ist folgendes bekannt: Der Sprachführer soll 1,80 Meter groß und schlank gewesen sein. Er hatte helle, pickelige Haut und blaue Augen. Erkennbar waren mittelblonde Haare unter der Maskierung. Der Tatverdächtige trug eine schwarze Kapuzenjacke mit unbekanntem Aufdruck und eine schwarze Hose. Als Maskierungsmittel diente eine grobmaschige Motorradsturmhaube. Der Mann trug zudem Handschuhe mit Verstärkungen im Faustbereich, seine Stimme klang jugendlich. Sein Begleiter war ebenfalls dunkel gekleidet, circa 1,70 Meter groß und von normaler Statur. Er sprach während der Tatausführung nicht.