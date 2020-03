Bewaffnete betreten Lokal Vier Festnahmen nach Angriff auf Shisha-Bar

Bei einem der Festgenommenen stellten Einsatzkräfte eine Schreckschusswaffe sicher. Der 30-Jährige sollte noch am Sonntag dem Haftrichter vorgeführt werden. Gleich mehrere Polizeidienststellen waren gegen 23.20 Uhr alarmiert worden, die Anrufer sprachen von etwa 30 Beteiligten an der gewaltsamen Auseinandersetzung in der Shisha-Bar. Ein ähnlicher Vorfall hatte sich in der Nacht vom 6. auf den 7. März in der Saarlouiser Altstadt ereignet.