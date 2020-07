Bewährungsstrafe in Marbach Ermittler stoßen zufällig auf dealendes Pärchen

Ausgangspunkt des Falls war eine Auseinandersetzung vor einer Eisdiele in Marbach vor etwas mehr als zwei Jahren, die mit einer Schlägerei und anschließend mit einer Anklage wegen versuchten Totschlags endete. Dabei war einem Einsatzbeamten der Schlagstock gestohlen worden. Als die Polizei den 25-jährige Mann an seiner Arbeitsstelle festnahm, verdächtigte sie ihn, an der Schlägerei und dem Diebstahl beteiligt gewesen zu sein.