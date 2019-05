Bewährungsstrafe für Auszubildenden „Gefährliche Affinität zu Messern“

Da die Aussagen der Beteiligten in der Hauptverhandlung aber laut der Richterin „einem wüsten Durcheinander“ geglichen und sich oft nicht untereinander gedeckt hätten, sei es schwierig gewesen, die wahre Situation genau zu rekonstruieren. Weil der Angeklagte von Mitgliedern der Gruppe niedergeschlagen und auch am Boden liegend, „nachdem man es hätte gut sein lassen können“, weiter mit Hieben und Tritten traktiert worden sei, nehme das Gericht „mangels besserer Erkenntnisquellen“ an, dass sich der Angeklagte in einer Notwehrlage befunden habe „und letztlich davon auszugehen ist, dass der Notwehr-Angriff geboten war“.

Den Tod billigend in Kauf genommen

Schwer wiege aber der Einsatz des Messers, das der 19-Jährige gar nicht erst hätte bei sich haben dürfen. „Sie haben den Tod ihrer Kontrahenten billigend in Kauf genommen“, knöpfte sich die Richterin den jungen Mann vor. Überhaupt: „Sie gehen schnell oben raus und haben dann etwas Gefährliches in der Hand.“ Zwar habe er in der Verhandlung und in der U-Haft einen guten Eindruck hinterlassen, aber dem im Verfahren gezeichneten Bild, er sei „der Sonnenschein der Familie“, wolle das Gericht nicht folgen – „auch wegen anderer noch abzuurteilender Körperverletzungen“. Eine gute Sozialprognose sieht das Gericht dennoch für den Bietigheim-Bissinger: „Sie können zu Ihren Eltern zurück“, so die Richterin, „und außerdem beruflich Fuß fassen.“