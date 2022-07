66 Millionen Menschen pro Jahr Weltbevölkerung wächst langsamer

Bedingt durch die Covid-19-Pandemie sei zudem die Lebenserwartung im vergangenen Jahr weltweit auf 71 Jahre gesunken, 2019 lag sie noch bei 72,8 Jahren. Doch beide Tatsachen bedeuteten noch keine Trendumkehr in Sachen Bevölkerungswachstum, teilt die Stiftung mit, denn in absoluten Zahlen nehme die Weltbevölkerung weiter zu: Zur Zeit wachse sie jedes Jahr um 66 Millionen Menschen – was ungefähr der Einwohnerzahl Frankreichs entspricht. Laut den aktuellsten Prognosen der UN werde das Bevölkerungswachstum in den 2080er Jahren mit etwa 10,4 Milliarden Menschen seinen Höhepunkt erreichen und danach leicht sinken. Bisher waren die Vereinten Nationen von einem Maximum von 10,9 Milliarden Menschen um das Jahr 2100 ausgegangen.