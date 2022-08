Bevölkerung Zensus 2022: Software-Probleme und "Reichsbürger"

In der Antwort der Regierung, die der Deutschen Presse-Agentur vorliegt, heißt es, in einer "Telegram"-Gruppe mit mehreren Tausend Mitgliedern werde zum Boykott aufgerufen. Zudem würden dort Vorlagen für entsprechende Schreiben gepostet und fälschlicherweise behauptet, man müsse zum Zensus nicht melden. "Reichsbürger und Selbstverwalter" zweifeln die Legitimität der Bundesrepublik an. Sie weigern sich oft, Steuern zu zahlen. Zu den überregional aktiven Gruppierungen zählen Zusammenschlüsse mit Namen wie "Staatenbund Deutsches Reich" oder "Königreich Deutschland". Der Verfassungsschutz rechnet der Szene rund 21.000 Anhänger zu.