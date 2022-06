Bevölkerung in Deutschland Baden-Württemberg gewinnt mehr als 21.000 Bewohner hinzu

Prozentual hatten Schleswig-Holstein und Berlin (jeweils plus 0,4 Prozent, plus 11.000 und plus 13.000 Personen) die höchsten Zuwächse. Bundesweit ist die Bevölkerungszahl in Deutschland geringfügig um 0,1 Prozent gestiegen: So lebten zum Jahresende 2021 gut 83,2 Millionen Personen in Deutschland. Das waren 82.000 mehr als ein Jahr zuvor.