Remseck - Ein 36-Jähriger hat am Freitagabend in Remseck randaliert und dann auch noch einen anderen Mann, der ihn auf sein Verhalten angesprochen hatte, gewürgt. Das Ganze spielte sich gegen 19 Uhr in der Richard-Wagner-Straße ab, wo sich der mutmaßlich betrunkene 36-Jährige an irgendwelchen herumstehenden Mülltonnen störte, weshalb er mehrere davon einfach umkickte. Der Randalierer wurde hieraufhin von einem 54-jährigen Anwohner angesprochen. Im weiteren Verlauf schubste der Jüngere den Älteren zu Boden und würgte ihn leicht. Die Ehefrau des Anwohners sowie ein Nachbar eilten zur Hilfe, und es gelang ihnen mit vereinten Kräften, das Opfer von dem Randalierer zu befreien und diesen bis zum Eintreffen der Polizei festzuhalten. Dies missfiel dem 36-Jährigen offenkundig, was er auch durch unflätige Worte zum Ausdruck brachte. Der Beschuldigte muss nun mit einer Anzeige wegen Körperverletzung und Beleidigung rechnen.