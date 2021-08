Betroffener gesucht Hund springt unbekannten Mann an

Ludwigsburg - Am Freitag gegen 11 Uhr wurde ein noch unbekannter Mann in der Oberen Markstraße in der Ludwigsburger Innenstadt von einem Hund angesprungen und kam aufgrund dessen zu Fall. Der Hund, der sich gemeinsam mit seinem Herrchen als Gast einer Hochzeitsgesellschaft im Bereich des Standesamts befand, soll sich aus dem getragenen Maulkorb befreit und von der Leine losgerissen haben.