Betriebsratswahl Reinhold Würth warnt vor Liste der IG Metall

Der langjährige Firmenchef Reinhold Würth hat in einem Schreiben an die Beschäftigten vor der Betriebsratswahl am 10. Mai vor der Wahl von Kandidaten der IG-Metall-Liste gewarnt. In dem Rundschreiben an die rund 7000 Beschäftigten der Adolf Würth GmbH & Co. KG, der Muttergesellschaft der weltweit tätigen Würth-Gruppe, bezeichnet Würth die IG Metall „als Unternehmen, das sich über Mitgliedsbeiträge finanziert“. Je mehr Mitglieder die Gewerkschaft habe, umso mehr Einnahmen und Umsatz habe sie. Die gute Zusammenarbeit zwischen Mitarbeitenden und Geschäftsführung solle auch in Zukunft erhalten bleiben.