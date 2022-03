Betriebsratswahl bei Tesla Von der Musk-Truppe ausgebremst

IG Metall hatte keine eigene Liste am Start

Wahlberechtigt waren rund 2500 Mitarbeiter – insgesamt 12 000 Arbeitsplätze sind geplant. Im Vorfeld hatte die IG Metall den frühen Termin kritisiert, weil der Personalaufbau noch in vollem Gange ist. Vor allem im produzierenden Bereich, wo üblicherweise die Kernklientel der IG Metall tätig ist, fehlt ein großer Teil der Belegschaft. So trat die Gewerkschaft mit keiner eigenen Liste an. Dies haben Dietze zufolge die Mitglieder entschieden; sie hätten mit Kollegen, die nicht in der IG Metall sind, auf gemeinsamen Listen zur Wahl antreten wollen – die Gewerkschaft wurde ausgebremst.