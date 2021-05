Betriebsratschef von Daimler verändert seinen Kurs Brecht: Daimler will Klimavorreiter sein

Im Softwarebereich könnten Jobs dazu kommen

Die Auswirkungen auf die Beschäftigung kämen dann noch früher: „Die Gleichung ist: Weniger Verbrennungsmotoren plus weniger Autos mit Hybridantrieb gleich weniger Beschäftigung in der mechanischen Fertigung“, sagte Brecht. „Das muss zwar nicht heißen, dass die Mitarbeiterzahl drastisch abnimmt, denn es gibt auch neue Betätigungsfelder, vor allem im Softwarebereich. Aber es gibt Segmente, wo wir nach Alternativen für die Beschäftigten suchen müssen.“ Brecht fordert daher, dass auch Daimler in die Fertigung von Batteriezellen einsteigt. „Bei der Fertigungstiefe kann Tesla tatsächlich ein Vorbild sein. Wenn man alles selbst machen kann, hat man das Gesamtsystem im Griff.“ Das werde im Daimler-Vorstand anders diskutiert. „Aber der Vorstand taut an diesem Punkt auf.“