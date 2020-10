Betreuungsplätze in Großbottwar werden knapp Kindergarten-Plätze werden Mangelware

Überdies soll im Ort ein Neubaugebiet entwickelt werden. Manuela Sommer von den Freien Wählern meldete aber sogleich Bedenken an, dass ein Anbau in Hof und Lembach überhaupt möglich wäre. „Das kann ich mir da gar nicht vorstellen. Da geht auch viel Garten verloren. Man wäre dann pädagogisch sehr eingeschränkt“, meinte sie. Bürgermeister Ralf Zimmermann hatte allerdings zuvor schon versichert, dass in der Sache nichts beschlossen sei. Man wolle nun in einem allerersten Schritt mit einem Budget von 15 000 Euro prüfen lassen, was auf dem Areal denkbar wäre. Für diese Summe bekomme man auch nur eine Skizze und keine detaillierte Planung, stellte er klar. „Es gibt keine fertigen Pläne, das muss man vor Ort schauen“, sagte auch Mona Trinkner, die zudem versicherte, dass man mit dem Thema in den Technischen Ausschuss gehen werde, wenn es konkreter werde.