Betreuungsangebot in Mundelsheim Neuer Kindergarten an der Grundschule

Mundelsheim - Mundelsheim ist kinderreich. Das hat die Gemeinderatssitzung am Donnerstag gezeigt, in der die Kindergartenbedarfsplanung für 2020 und 2021 vorgestellt wurde. „Insgesamt sind 55 Anmeldungen eingegangen“, so Angela Schaaf vom Hauptamt. Eine Zahl, die die bisherigen Kapazitäten übersteigt, weshalb ein neuer Kindergarten benötigt wird. Der soll in der Georg-Hager-Schule entstehen, und zwar in den ehemaligen Naturwissenschaftsräumen. Insgesamt könnten dort in einem Gruppenraum bis zu 25 Mädchen und Jungs betreut werden. „Wir stellen unseren Bauantrag aber direkt für zwei Gruppen“, erläuterte Hauptamtsleiter Pietro Leonetti. „Auf diese Weise ist die Genehmigung in der Schublade und wir können zukünftig schnell noch eine weitere Gruppe einrichten.“