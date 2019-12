Betreuung in Rielingshausen Ja zur Sanierung des Kindergartens

Eine weitere U3-Gruppe wird nötig werden

Dieses präsentierte die Erste Beigeordnete der Stadt, Franziska Wunschik, vor dem Baubeschluss. 121 Rückmeldungen hatte es gegeben. Im Kern lautet das Ergebnis der Erhebung, dass der Großteil der Mütter und Väter mit dem Angebot zufrieden ist. Deutlich geht aus der Analyse aber ebenfalls der Wunsch nach einer Ausdehnung der Öffnungszeiten hervor (wir berichteten). Kinderbetreuung sei ein Standortfaktor für eine Kommune, betonte Jochen Biesinger (CDU). Das möge man beklagen oder begrüßen. Ziel müsse sein, gerade mit Blick auf die bauliche Weiterentwicklung im Keltergrund, dass Rielingshäuser Kinder einen Betreuungsplatz in Rielingshausen finden. Perspektivisch brauche man eine zweite U3-Gruppe. „Jetzt sollen wir eine Sanierung beschließen, ohne den Bedarf zu berücksichtigen“, monierte Biesinger. Kritik, in die einmal mehr auch Grünen-Rat Sebastian Engelmann einstimmte. Es fehle eine klare Strategie. Die Umfrage sei sinnvoll und aufschlussreich, lobte er. Allerdings sei es höchst fahrlässig, jetzt mehr als drei Millionen Euro in beide Rielingshäuser Kindergärten zu stecken, ohne dadurch einen Zuwachs an U3-Plätzen zu erreichen und ohne über eine längerfristige Strategie – auch mit Blick auf einen Neubau – diskutiert zu haben. Auch der evangelische Pfarrer Eberhard Weisser habe in einer Sitzung des Kindergartenausschusses im Mai gesagt, dass er sich mehr U3-Plätze wünsche. Die Antwort der Verwaltung sei jedoch stets, dass man die Entwicklung beobachte. „Ist das ernsthaft unsere Strategie?“, so Engelmann. „Beobachten und auf das Prinzip Hoffnung zu setzen? Er lehne nicht die Sanierung an sich ab, aber das Vorgehen störe ihn, stellte er klar.