Betreuung in Marbach Stadt muss Öffnungszeiten kürzen

Mit großer Anstrengung die Öffnungszeiten einhalten

Ebenfalls angespannt, aber nicht ganz so dramatisch wie in Marbach ist die Lage zurzeit in Steinheim. „Wir haben auch einen Personalmangel und müssen darum kämpfen, die Öffnungszeiten aufrechterhalten zu können. Toi, toi, toi gelingt uns das momentan im Großen und Ganzen auch“, sagte Ramona Senghaas, Amtsleiterin für den Sektor Politik, Bildung & Bürger. Phasenweise habe man in der Vergangenheit im Ganztagsbereich jedoch Einschnitte machen müssen. Statt zehn Stunden hätten Kinder lediglich acht oder sieben Stunden betreut werden können. Hierbei hätten allerdings auch coronabedingte Ausfälle bei den Erzieherinnen eine Rolle gespielt, sagte Senghaas.