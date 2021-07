Betreuung in Marbach Pläne für Kita-Plätze durchkreuzt

Eltern beklagen sich

Eigentlich sollte es so laufen, dass die Mädchen und Jungs aus dem evangelischen Kindergarten im Herbst zurück in ihr dann frisch herausgeputztes Domizil kehren. Aktuell sind sie in das Provisorium in der Backnanger Straße ausquartiert. Die Container wären somit im Oktober nach dem Auszug der Kinder frei geworden und man hätte in den Modulen die Überhänge auffangen können. Das ist nun aber nicht möglich, weshalb sich einzelne Eltern in den sozialen Medien schon beklagt und der Verwaltung „Missmanagement“ vorgeworfen haben. Und auch die Räte waren alles andere als glücklich über die aktuelle Entwicklung. Er finde es enttäuschend, „wie sich hier die Zeitpläne wirklich im Wochenabstand überholen“, sagte Jochen Biesinger von der CDU. Zumal man oft genug auf einen möglichen Verzug hingewiesen habe. „Das war vorhersehbar mit Corona“, bestätigt Nikolai Häußermann von der SPD. Der Sozialdemokrat wollte von der Verwaltung dann auch wissen, was jetzt mit den Kindern passiere, die eigentlich im Oktober ins Provisorium einziehen sollten.