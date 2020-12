Beteiligungsfonds Baden-Württemberg Firmen können nun Anträge für Fonds stellen

Stuttgart - Die Europäische Kommission hat nun den Beteiligungsfonds Baden-Württemberg genehmigt. Baden-württembergische Firmen können ab sofort Anträge auf Unterstützung stellen. Ziel des Beteiligungsfonds, der insgesamt ein Volumen in Höhe von einer Milliarde Euro umfasst, ist es, das Eigenkapital kleiner und mittlerer Unternehmen in der Corona-Krise zu stärken. Wirtschaftsministerin Nicole Hoffmeister-Kraut begrüßt diesen Schritt: „Je länger die Krise anhält, desto klarer wird für alle Beteiligten, dass es mit Krediten allein nicht mehr getan ist. Die Absicherung der Eigenkapitalbasis muss stärker in den Fokus rücken.“