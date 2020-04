Besuchsverbot in Altenheimen „Wir überdenken jeden Tag neu“

Im Haus Ahorn in Beilstein hat man die Gruppen verkleinert, nach Stockwerken getrennt und auf Einzeltherapie umgestellt. Das heißt beispielsweise, dass Sitzgymnastik eben einzeln statt wie sonst in der Gruppe gemacht wird. Die Senioren bekommen zudem derzeit ihr Essen aufs Zimmer, sagt die Heimleiterin Andrea Stoll, da man in den Speiseräumen nicht den notwendigen Abstand halten kann. Damit die Bewohner trotzdem positiv in den Tag starten können, erhalten sie jeden Morgen Post von der Marbacherin Christine Fischer, die sich ehrenamtlich im Haus Ahorn engagiert: ein nettes Bild mit einem lieben Gruß dabei. Auch die Mitarbeiter des Heims denken sich immer wieder etwas Besonderes aus. „Die Hauswirtschaft backt etwas und legt etwas Süßes dazu, und an Ostern haben wir spiezielle Ostereier gebastelt“, erzählt Andrea Stoll. Zudem würden vermehrt Gespräche geführt, „und es gibt auch mehr Musikveranstaltungen, die die Bewohner von ihren Balkonen oder mit ausreichend Abstand von der Terrasse aus verfolgen können“. So war beispielsweise am Freitagnachmittag Joachim Keck zu Besuch, der an der Musikschule Marbach-Bottwartal Saxofon und Klarinette unterrichtet.