Besucher zeigen extremistische Gesten Innenministerium löscht Foto

Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) hatte während des Besuchs am Mittwoch ein Grußwort an die Schüler gerichtet. Die Jugendlichen und jungen Erwachsenen aus Berlin, Nordrhein-Westfalen und Sachsen, hatten an einem von ihrem Ministerium mit 1,5 Millionen Euro finanzierten Projekt eines Bildungsträgers teilgenommen, der sich für Chancengleichheit in der politischen Bildung einsetzt.