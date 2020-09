Besuch in Waldbrandgebieten Donald Trump spielt Klimawandel herunter

Sacramento - US-Präsident Donald Trump hat bei einem Besuch in Kalifornien wegen der dortigen Waldbrände die Bedrohung durch den Klimawandel heruntergespielt. Der kalifornische Minister Wade Crowfoot mahnte Trump gegenüber am Montag an, dass der Klimawandel und seine Bedeutung für die Wälder anerkannt und dass mit der Wissenschaft zusammengearbeitet werden müsse. „Es wird anfangen, kühler zu werden, schauen Sie einfach zu“, sagte Trump.