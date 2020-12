Bestsellerautor Barack Obama mag die TV-Serie "Better Call Saul"

"Ein verheißendes Land" ist das dritte Buch von Obama und der erste von zwei Bänden über seine Zeit im Weißen Haus. Fast vier Jahre lang hat Obama daran gearbeitet, im November ist das Buch erschienen. Bereits an seinem Veröffentlichungstag verkaufte es sich mehr als 900 000 Mal. Damit überbot Obama knapp die Verkaufszahlen, die der Bestseller seiner Frau Michelle ("Becoming: Meine Geschichte") an dessen Erscheinungstag 2018 erzielt hatte.