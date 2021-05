Besteuerung von Renten Rechnet der Staat Rentner reich?

Das Gericht könnte auch alles abschmettern

Eine Bagatellgrenze für Doppelbesteuerung gebe es aber nicht, betont unter anderem der BdS. Grundsätzlich liegt Doppelbesteuerung vor, wenn aus bereits versteuertem Einkommen gezahlte Rentenversicherungsbeiträge in der Summe höher waren als der steuerfreie Teil der Rentenzahlungen. Eine Beispielrechnung des BdS erklärt das für den Fall einer 2020 in Rente gegangenen Deutschen. Bei ihr blieben 20 Prozent ihrer Rente von jährlich 20 000 Euro steuerfrei. Das sind 4000 Euro. Dieser Satz steuerfreier Rente bleibt bei späteren Rentenerhöhungen gleich. Statistisch lebt die Rentnerin noch 17 Jahre. In der Summe ergibt das steuerfreie 68 000 Euro Rente.

Hätte die Frau zu Berufszeiten mehr als das an Beiträgen für die Rentenversicherung bezahlt, läge eine Doppelbesteuerung vor. Der BFH könnte am Ende dem Bund den genauen Rechenweg der Rentenbesteuerung vorgeben, an das Bundesverfassungsgericht als letzte Instanz verweisen oder auch alles abschmettern. Nach einem Sieg der Rentner auf ganzer Linie sieht es nach der Verhandlung nicht aus. Aber urteilen wird der BFH erst Ende Mai. „Sie haben uns einige Sachen zum Nachdenken gegeben“, sagt Richterin Förster, bevor sie mit Kollegen im Beratungszimmer verschwindet.