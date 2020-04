Bestattungen laufen derzeit anders ab Trotz Abstand Nähe ausstrahlen

Auch Liz Pocaro, Gemeindereferentin in der katholischen Kirchengemeinde St. Pius X. in Großbottwar, tut sich schwer mit den neuen Regeln. „Es fühlt sich fremd an, wenn man sich zu Kindern nicht runterbeugen oder Angehörige nicht in den Arm nehmen darf“, berichtet sie. Sie bedauert auch, dass sich die Abläufe bei den Trauerfeiern geändert haben: „Für die Angehörigen ist es wichtig, dass sie sehen, wie der Sarg oder die Urne als Teil der Feier in die Erde gelassen wird. Jetzt findet das Ganze erst nach Ende der Trauerfeier statt und man kann dabei nur aus entsprechender Entfernung zusehen“, sagt sie. Sie hat deshalb oft angeboten, einen Trauergottesdienst nach dem Ende der Coronazeit nachzuholen.