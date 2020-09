Bestattungen Allmendinger in Pleidelsheim „Hinter jedem Verstorbenen steckt eine Geschichte“

Ausbildung zum Thanatopraktiker

Ivonne und Rainer Allmendinger ist es daher auch wichtig, dass möglichst alle Wünsche erfüllt werden können. Neben individuellen Särgen und Urnen werden daher auch Seebestattungen oder eine Ruhestätte in der Natur ermöglicht. Darüber hinaus hat Rainer Allmendinger eine besondere Ausbildung zum Thanatopraktiker abgeschlossen – von diesem Beruf gibt es nur etwa 100 bis 150 in ganz Deutschland: „Dabei wird das Blut durch Formalin ersetzt.“ Diese Vorgehensweise ist in manchen Ländern die Norm. Es handelt sich um die Konservierung eines Verstorbenen, beispielsweise im Falle einer Überführung ins Ausland.