Bestattungen Allmendinger in Pleidelsheim Der Tod ist kein Tabu-Thema

Das letzte große Fest eines Menschen

Ivonne und Rainer Allmendinger ist es dabei wichtig, dass möglichst alle Wünsche erfüllt werden können. Neben individuellen Särgen und Urnen werden daher auch Seebestattungen oder eine Ruhestätte in der Natur möglich gemacht. Denn die Individualität und Persönlichkeit des Verstorbenen zu wahren und ein letztes Mal zu feiern, ist die Maxime des Bestattungsinstituts: „Die Trauerfreier ist das letzte große Fest eines Menschen“ Das beginnt im Todesfall schon mit dem respektvollen Umgang beim Herrichten eines Verstorbenen: Dieser wird stets mit Namen angesprochen. Das sei man schon alleine den Angehörigen schuldig, so Ivonne Allmendinger: „Sie kennen uns schließlich nicht und geben uns mit ihrem Verstorbenen das Liebste, das sie haben. Das ist ein riesiger Vertrauensvorschuss.“



Besondere Ausbildung

Sensibilität und Empathie ist ein absolutes Muss für Bestatter. Darüber hinaus hat Rainer Allmendinger eine besondere Ausbildung zum Thanatopraktiker abgeschlossen – von diesem Beruf gibt es nur etwa 100 bis 150 in ganz Deutschland: „Dabei wird das Blut durch Formalin ersetzt.“ Diese Vorgehensweise ist in manchen Ländern die Norm. Es handelt sich um die Konservierung eines Verstorbenen, beispielsweise im Falle einer Überführung ins Ausland.



Adresse

Bestattungen Allmendinger

Stuifenstraße 13

74385 Pleidelsheim

07144/8869111

info@bestattungen-allmendinger.de