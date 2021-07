Bestattungen Allmendinger Der Tod ist kein Tabuthema

Sie legt großen Wert darauf, Trauerfeiern so individuell wie möglich zu gestalten. Die Trauerfeier ist das letzte große Fest eines Menschen, sie soll seine Persönlichkeit widerspiegeln. Dazu gehört vielleicht eine ungewöhnliche Musikauswahl, ein freier Trauerredner oder die Bestattung in den Lieblingskleidern – all diese Wünsche erfüllt das Bestattungsinstitut. Särge oder Urnen sind heutzutage so einzigartig wie jeder Mensch. Im Bestattungshaus Allmendinger gibt es auch zu all diesen Themen und allen damit verbundenen Fragen kompetente und einfühlsame Beratung.