David Axmann hat die dreijährige Ausbildung zur Bestattungsfachkraft im thüringischen Gotha gemacht. „Ich habe dort neue Einblicke gewonnen. Es ist wichtig zu sehen, was in anderen Betrieben anders läuft und was man daraus lernen kann“, erklärt der 28-Jährige. Im Bestattungshaus Allmendinger kümmert er sich nun auch um den digitalen Nachlass. Trauer und der Umgang damit verändern sich – deshalb bietet das Bestattungshaus nicht nur Rat und Hilfe bei der Trauerpost sondern zum Beispiel auch bei digitalen Todesanzeigen.