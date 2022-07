Der Tod eines Menschen ist für die Angehörigen ein Verlust und bringt oft Unsicherheiten mit sich. Zur Trauer kommen Fragen: Was ist der letzte Wille der Verstorbenen? Was ist zu tun, worum muss man sich kümmern? Hilfe und Beistand verspricht das Bestattungshaus Allmendinger. „Wir arbeiten als Bestatter, weil wir Menschen mögen und das Leben schätzen. Dazu gehört auch der Abschied“, sagt Rainer Allmendinger, der das Unternehmen mit Hauptsitz in Pleidelsheim und Filialen in Murr, Markgröningen, Freiberg und Steinheim zusammen mit seiner Frau Ivonne Allmendinger führt. Seit knapp einem Jahr arbeitet auch Sohn David Axmann im elterlichen Betrieb, seine Schwester Rebekka schon seit 2017 – sie hat jetzt auch den Meistertitel in Bestatterhandwerk gemacht. „Es ist schön, dass die beiden in unsere Fußstapfen treten“, sagt Rainer Allmendinger. Neben Einfühlungsvermögen ist auch Professionalität und Fachwissen gefragt, davon ist die Familie überzeugt: Das Bestattungsinstitut ist nach DIN ISO 9001:2008 zertifiziert und darf das Markenzeichen des Bundesverbands deutscher Bestatter führen.