Bestätigung vom Wirtschaftsministerium Eisdielen dürfen Abhol- und Lieferservice anbieten

Es war einer der Diskussionspunkte der vergangenen Tage: Dürfen Eisdielen einen Liefer- und Abholservice anbieten? Eine klare Antwort hat es dabei nicht gegeben, zum Teil wurde die Verordnung von Kommune zu Kommune unterschiedlich ausgelegt. Das führte schließlich dazu, dass etwa Gastronomen in Ludwigsburg die Süßspeise an den Mann brachten, während in Murr und Marbach die Türen zu blieben. Die Schillerstadt hatte daraufhin eine Anfrage an das Wirtschaftsministerium gerichtet, hier für klare Verhältnisse zu sorgen. Deren Antwort traf nun pünktlich zum Osterwochenende ein: „Für die Eisdielen gelten unsere Auslegungshinweise weiter: Sprich Abhol- und Lieferdienst nach vorheriger Bestellung ist zulässig.“