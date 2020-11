Bessere ÖPNV-Anbindung für die Teilorte Nachtbusse steuern bald Gronau und Höpfigheim an

Höpfigheim wird mit all seinen Haltestellen – Endwiesenstraße, Hauptstraße, Talstraße und Obere Seewiesen – Teil der Linie N 44, die bislang zwischen Freiberg und Besigheim verkehrt und dabei auch Pleidelsheim und Mundelsheim ansteuert. Da in den Wochenendnächten mittlerweile aber zweistündlich die Regionalbahnen Richtung Heilbronn in Besigheim halten, ist dieser Abschnitt der Buslinie laut Vorlage für den Kreistag verzichtbar. Heißt: Die N 44 wird in eine Ringlinie mit Start und Ziel am Bahnhof in Freiberg umgewandelt, die nach den Stationen in Pleidelsheim, Höpfigheim und Mundelsheim in Hessigheim den Neckar überquert und über Klein- und Großingersheim wieder Freiberg anfährt. Geplant sind vier Fahrten im Stundentakt zwischen 1 und 5 Uhr. Die letzte endet in Hessigheim.